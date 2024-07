Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Köthener Bergstraße ist in der Nacht zum Freitag, 5. Juli, ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner hatten zuerst versucht, es selbst zu löschen.

Feuer in Keller eines Mehrfamilienhauses in Köthen - Bewohner berichten von zwei Bränden

Die Feuerwehr rückte gegen 4.30 Uhr an.

Köthen/MZ. - In einem Mehrfamilienhaus in der Köthener Bergstraße hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Bewohner, die den Rauch bemerkt hatten, zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen, ehe die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz kamen.

„Als wir vor Ort eingetroffen sind, hatten alle Bewohner das Haus verlassen und standen auf der Straße. Sie hatten sich untereinander über die Gefahr informiert“, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Yves Kluge, der mit einem kompletten Löschzug – etwa 20 Einsatzkräften – angerückt war.

Wie Bewohner gegenüber der Feuerwehr sagten, soll es gegen 3 Uhr bereits einmal im Hausflur gebrannt haben. Es handelte sich um abgestellte Gegenstände, die aber ein Bewohner mit einem Eimer Wasser löschen konnte. Danach kam es dann zu dem Brand im Keller.

Sowohl der Hausflur als auch der Kellerbereich sind durch die Einwirkung der Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr hat die anliegenden Medien abgestellt. Die Schadenshöhe liegt bei annähernd 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Polizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern weiterhin an.