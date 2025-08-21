Im Jahr 1865 gründete Louis Wittig in Köthen die erste Einsatztruppe als „Turnerfeuerwehr“. Heute müssen die Kameradinnen und Kameraden nicht nur Brände löschen.

Festakt im Schloss Köthen - Wem der erste Dank der Köthener Feuerwehr-Kameraden gilt

Köthen/MZ. - Mit einer dem Anlass gebührenden Festveranstaltung im Schloss beging die Freiwillige Feuerwehr Köthen dieser Tage ihren 160. Geburtstag. Mit rund 200 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und vor allem auch befreundeten Wehren wurden im Veranstaltungszentrum viele Grüße und Glückwünsche ausgetauscht, Präsente überreicht und zahlreiche Geschichten aus vergangenen Tagen und der aktuellen Zeit preisgegeben.