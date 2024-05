Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Blickwechsel haben es ja so an sich, dass sich die Perspektive ändert und man die Dinge mitunter ganz anders wahrnimmt als zuvor. Da kann einem schon mal schwindelig werden. So erging es jedenfalls am Sonnabendnachmittag keinem geringeren als Fürst Leopold, der mit seiner Gattin tanzend das diesjährige Schlossfest „Blickwechsel“ eröffnen wollte. Nach ein paar Umdrehungen war Schluss, das blaue Blut zu sehr in Wallung. Das Volk, verkündete der von Martin Heiser dargestellte Fürst, möge sich jetzt amüsieren, aber dabei doch bitte auf den feinen Rasen achten.