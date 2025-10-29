Auf dem Hof der Familie Feuerborn sucht man die Herbstfrüchte in diesem Jahr vergeblich. Warum der Landwirtschaftsbetrieb auch das Feld zum Selbstpflücken vorerst eingestellt hat.

„Es hätte sich nicht gelohnt“: Warum Bauer Feuerborn dieses Jahr auf das Selbstpflückerfeld verzichtet

Vor drei Jahren gab es auf dem Hof der Familie Feuerborn für Besucher reichlich Kürbisse zu ernten. In diesem Jahr bleibt die Ernte aus.

Cosa/MZ. - Sich den Korb selbst mit Obst oder Gemüse zu füllen, ist schon ein besonderes Erlebnis. Im Sommer geht es dafür klassischerweise raus aufs Erdbeerfeld. Im Herbst sind wiederum Kürbisse besonders beliebt. In den vergangenen Jahren konnte man diese beim Landwirtschaftsbetrieb Feuerborn in Cosa, ähnlich wie die Erdbeeren, eigenhändig ernten. Johannes Feuerborn erklärt, warum das dieses Jahr nicht möglich war und sich der Familienbetrieb schließlich gegen das Selbstpflückerfeld entschieden hat.