Hohe Nachfrage Erntehelfer aus Rumänien machen es möglich - Erster Spargel aus Wulfen ist im Angebot

Auf den Spargelfeldern in Wulfen hat die Ernte begonnen. Am Donnerstag stand das Verkaufsmobil des Spargelhofes Hedicke zum ersten Mal in diesem Jahr auf dem Köthener Marktplatz.