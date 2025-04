Am Montag, 19.15 Uhr, ist es soweit: Die diesjährige Staffel des TV-Kult-Formats „Big Brother“ geht in die letzte Runde. Der Köthener Marcel Schiefelbein ist im Finale mit dabei. Zuschauerumfragen zeigen, dass er Chancen auf den Sieg hat.

Marcel Schiefelbein kam bereits kurz nach seinem Einzug am 5. März bei Zuschauern und den anderen Bewohnern gut an.

Köthen/Aken/MZ. - „Kein Welpenschutz“ hieß es für den 40-Jährigen, als er am 5. März in das „Big-Brother“-Haus zog. Zum dritten Mal ist Marcel Schiefelbein nun schon Teil des berühmten TV-Formats. Zuvor war er in den Staffeln von 2008 und 2009 zu sehen. Und der Köthener könnte sich wieder ein Platz auf dem Siegertreppchen holen, denn Schiefelbein hat es in das große Finale der Sendung geschafft.

Marcel Schiefelbein, Altenpfleger aus Köthen, ist Publikumsliebling

Nach 50 Tagen fällt am Montag, 14. April, die Entscheidung für den Gewinner oder die Gewinnerin der diesjährigen Staffel. Die Chancen für Schiefelbein stehen gut. In den vergangenen Wochen hat sich der Altenpfleger mit seiner lockeren Art und dem leichten Dialekt zu einem echten Publikumsliebling entwickelt.

Marcel Schiefelbein und Oliver „Olly“ Schulz sind Inhaber des "Schiefel's Green" in Aken. Foto: Schulz

Bei einer Zuschauerumfrage des Streaminganbieters Joyn stimmten bei der Frage „Wer ist der authentischste Bewohner?“ 41 Prozent für Schiefelbein. Damit ist er beim Voting ganz oben – und dass mit großen Abstand auf seine Mitstreiter. Auch bei der Frage „Welcher Bewohner hat dich am meisten überrascht?“ liegt der Köthener mit 29 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz bei der Umfrage. Das bedeutet, dass er nicht nur bei Zuschauern beliebt ist, die ihn bereits aus den älteren Staffeln kennen.

Kumpel und Geschäftspartner von Marcel Schiefelbein: „Wir alle verfolgen die Sendung“

Oliver Schulz ist vom Erfolg seines Freundes nicht überrascht. Er und Schiefelbein sind nicht nur gut befreundet, sondern auch gemeinsame Inhaber des Pubs „Schiefel’s Green“ in Aken. „Familie, Freunde, wir alle verfolgen die Sendung und sind sehr zufrieden mit ihm. Er gibt sich einfach so, wie er ist“, erklärte Schulz auf MZ-Nachfrage. Auch, dass sich Schiefelbein nie auf eine Seite schlage und immer diplomatisch und humorvoll bleibt, findet der Pub-Besitzer gut.

Für seinen Humor war der heute 40-Jährige bereits bekannt, als er 2008 zum ersten mal ins „Big-Brother“-Haus gezogen ist. Schon damals galt er als der Bewohner, der für jeden Spaß zu haben ist und immer einen flotten Spruch auf der Zunge hat. Gleich zweimal, sowohl 2008 als auch in der darauffolgenden Staffel 2009, landete Schiefelbein auf Platz zwei, gehörte also zu den stärkeren Kandidaten.

Ob sich der Köthener dieses Jahr die Goldmedaille und die 50.000 Euro holen kann, ist am Montag, 19.15 Uhr, entweder über den Streaminganbieter Joyn zu verfolgen oder auf dem TV-Sender Sixx zu sehen, auf dem die letzte Sendung der Staffel begleitet wird.