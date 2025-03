Überraschendes Comeback in Köln: Köthener zieht zum dritten Mal in das „Big Brother“-Haus ein

Köthen/MZ. - Marcel Schiefelbein aus Köthen gibt ein ebenso kurzfristiges wie überraschendes Comeback bei „Big Brother – Die Show“. „Es stimmt: Ich ziehe wieder ein. Der Osten is back. Aller guten Dinge sind drei“, gab der Altenpfleger aus Köthen am Dienstag in einem Video auf Instagram bekannt. Sein Einzug erfolgt am Mittwoch, 5. März, 19.15 Uhr live beim Spartensender Sixx.

Der inzwischen 40-jährige Schiefelbein war 2008 in der achten Staffel insgesamt 176 Tage sowie 2009 in der neunten Staffel für weitere 169 Tage im Big-Brother-Haus. Beide Male verließ er als Zweiter das Haus, galt aber als Sieger der Herzen. Damals lief Big Brother noch bei RTL2.

Big-Brother-Comeback für Altenpfleger aus Köthen auf Sixx

Die aktuelle Big-Brother-Staffel ist am 24. Februar in Köln gestartet, 50 Tage müssen die Bewohner ausharren. Bei „Joyn“ kann man die Bewohner 24 Stunden beobachten. Das kostet aber extra. Bei Sixx werden die Tageszusammenfassungen gesendet. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Mit Schiefelbein zieht noch Ulf Franz aus Dormagen ein. Der DJ gehörte 2003 ebenfalls schon einmal zu den Teilnehmern von Big Brother. Dass die Macher auf Gesichter aus der deutlich erfolgreicheren „Big Brother“-Zeit bei RTL II zurückgreifen, dürfte ein Versuch sein, alteingesessene Fans zurück ins Boot zu holen.