  4. Schloss: Endspurt bis zum Konzert: Warum die Arbeiten im Veranstaltungszentrum in Köthen eine große Herausforderung sind

In einer Woche muss der Johann-Sebastian-Bach-Saal im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen uneingeschränkt nutzbar sein – ein ziemlicher Kraftakt für alle Beteiligten. Was in diesen Tagen hier noch passiert.

Von Sylke Hermann 10.08.2025, 12:00
In einer Woche müssen die Arbeiten im Johann-Sebastian-Bach-Saal des Veranstaltungszentrums in Köthen abgeschlossen sein. (Foto: Sylke Hermann)

Köthen/MZ. - Nie wieder, schimpft Astra Findeisen, baue sie in den Schulferien. Dann lächelt die Referatsleiterin bei der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Sie weiß, dass es keine Alternative gibt.