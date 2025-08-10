In einer Woche muss der Johann-Sebastian-Bach-Saal im Veranstaltungszentrum Schloss Köthen uneingeschränkt nutzbar sein – ein ziemlicher Kraftakt für alle Beteiligten. Was in diesen Tagen hier noch passiert.

Endspurt bis zum Konzert: Warum die Arbeiten im Veranstaltungszentrum in Köthen eine große Herausforderung sind

In einer Woche müssen die Arbeiten im Johann-Sebastian-Bach-Saal des Veranstaltungszentrums in Köthen abgeschlossen sein.

Köthen/MZ. - Nie wieder, schimpft Astra Findeisen, baue sie in den Schulferien. Dann lächelt die Referatsleiterin bei der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Sie weiß, dass es keine Alternative gibt.