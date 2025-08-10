weather heiter
Dessau-Roßlau
  Start zum 1. August: Dessau-Roßlau begrüßt neue Azubis - Fünf junge Männer beginnen ihre Laufbahn in der Verwaltung

Zum 1. August beginnt traditionell das neue Ausbildungsjahr. Auch in der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung. Da starten dieses Mal nur Männer.

Von Silvia Bürkmann 10.08.2025, 14:00
Zuerst ein Foto mit OB Robert Reck: Am 1. August hat die Ausbildung der fünf Auszubildenden und Studenten in der Stadtverwaltung begonnen.
Dessau-Rosslau/MZ. - Dieses Ritual lassen sich Oberbürgermeister Robert Reck und Personal-Beigeordneter Stefan Horvath nicht nehmen: Und begrüßten am Freitagmorgen, 1. August, fünf junge Männer zwischen 17 und 22 Jahren, für die im Dessauer Rathaus nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt.