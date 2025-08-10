LIVE:
Start zum 1. August Dessau-Roßlau begrüßt neue Azubis - Fünf junge Männer beginnen ihre Laufbahn in der Verwaltung
Zum 1. August beginnt traditionell das neue Ausbildungsjahr. Auch in der Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung. Da starten dieses Mal nur Männer.
10.08.2025, 14:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Dieses Ritual lassen sich Oberbürgermeister Robert Reck und Personal-Beigeordneter Stefan Horvath nicht nehmen: Und begrüßten am Freitagmorgen, 1. August, fünf junge Männer zwischen 17 und 22 Jahren, für die im Dessauer Rathaus nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt.