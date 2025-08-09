Gräfenhainichener muss seinen Steingarten komplett umgestalten, weil dieser nicht den Regeln entspricht. An anderer Stelle werden ähnliche Vorgärten seiner Meinung nach aber geduldet.

Wohngebiet am Barbarasee - Vorgarten wird zum Ärgernis

Adrian Herbst kniet vor seinem nun umgestalteten Vorgarten.

Gräfenhainichen/MZ. - Adrian Herbst ärgert sich. Der 25-jährige Gräfenhainichener fühlt sich in gewisser Weise benachteiligt. In seinen Augen wurde er von der Stadtverwaltung ungleich anderer Einwohner behandelt. Es geht um seinen Vorgarten.