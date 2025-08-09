weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Schottergärten in Gräfenhainichen: Wohngebiet am Barbarasee - Vorgarten wird zum Ärgernis

Schottergärten in Gräfenhainichen Wohngebiet am Barbarasee - Vorgarten wird zum Ärgernis

Gräfenhainichener muss seinen Steingarten komplett umgestalten, weil dieser nicht den Regeln entspricht. An anderer Stelle werden ähnliche Vorgärten seiner Meinung nach aber geduldet.

Von Andreas Hübner 09.08.2025, 14:00
Adrian Herbst kniet vor seinem nun umgestalteten Vorgarten.
Adrian Herbst kniet vor seinem nun umgestalteten Vorgarten. (Foto: Andreas Hübner)

Gräfenhainichen/MZ. - Adrian Herbst ärgert sich. Der 25-jährige Gräfenhainichener fühlt sich in gewisser Weise benachteiligt. In seinen Augen wurde er von der Stadtverwaltung ungleich anderer Einwohner behandelt. Es geht um seinen Vorgarten.