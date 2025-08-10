Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in ein Einfamilienhaus in Teutschenthal eingebrochen. Wo sich der Vorfall ereignet hat.

Die Kriminaltechnik kam nach einem Einbruch in Teutschenthal zum Einsatz.

Teutschenthal/MZ - In der Nacht zum Sonntag ist in ein Einfamilienhaus im Saalekreis in Teutschenthal eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Neuen Siedlung und durchwühlten mehrere Schränke. Dabei wurde das Haus nach Angaben der Besitzer verwüstet.