LIVE:
Einbruch im Saalekreis Einbruch in Einfamilienhaus in Teutschenthal: Täter durchwühlen Räume und verwüsten Haus
Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag in ein Einfamilienhaus in Teutschenthal eingebrochen. Wo sich der Vorfall ereignet hat.
10.08.2025, 13:52
Teutschenthal/MZ - In der Nacht zum Sonntag ist in ein Einfamilienhaus im Saalekreis in Teutschenthal eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Neuen Siedlung und durchwühlten mehrere Schränke. Dabei wurde das Haus nach Angaben der Besitzer verwüstet.