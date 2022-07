Endlich Sommerferien - Schüler verabschieden sich bis Ende August in die Pause

Mit einem lauten Jubelschrei und den seit langem mit Spannung erwarteten Zeugnissen in den Taschen geht es in die Sommerferien. An der Grundschule „Am Park“ in Wulfen stürmten die Mädchen und Jungen am Mittwochmorgen mit großer Freude die Schultreppe herab. Vor der Zeugnisausgabe gab es noch den traditionellen Appell mit mehreren Auszeichnungen auf dem Schulhof.

Insgesamt 200.700 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt – davon 180.300 an öffentlichen und 20.400 an freien Schulen – gehen ab dem heutigen Donnerstag in die Sommerferien. Einige müssen in den nächsten sechs Wochen aber noch Lernstoff nachholen.

Um entstandene coronabedingte Rückstände sowie nachteilige psychosoziale Auswirkungen bei Schülerinnen und Schülern zu reduzieren oder zu kompensieren, werden vom Land auch in diesem Sommer Lerncamps angeboten. Motorischen Defiziten soll mit Sportcamps und Schwimmgutscheinen entgegengewirkt werden. Das neue Schuljahr beginnt am 25. August.