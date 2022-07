Elisa ist das 200. Baby, das 2022 in der Köthener Helios Klinik zur Welt gekommen ist

Insgesamt haben in diesem Jahr schon 200 Babys in der Geburtsstation Köthen das Licht der Welt erblickt. Elisa ist eines von ihnen. Für die Eltern aus Zabitz ist es das erste Kind.

Die Helios Klinik Köthen heißt mit Elisa das 200. Kind in diesem Jahr willkommen

Köthen/MZ - Elisa ist in diesem Jahr das 200. Baby, das in der Köthener Helios Klinik zur Welt gekommen ist. 2021 waren ins im gleich Zeitraum schon 244 Kinder, erklärt das Klinikum in einer Pressemitteilung.

Das trübt die Freude aber kaum: „Das Vertrauen, das werdende Eltern in unsere Geburtshilfe setzen ist ein großes Lob für die hervorragende Arbeit, die unser Team tagtäglich leistet“, sagt Heidemarie Thiele, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Elisa hat bereits am 7. Juli 2022, um 8.40 Uhr, das Licht der Welt erblickt. Sie wog dabei 3.770 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Für die Eltern aus Zabitz ist es das erste Kind.