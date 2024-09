Das Hochwasser steigt in Aken so an, dass ein gefahrloses Übersetzen nicht mehr möglich ist. Die Stadt ist auf das Hochwasser vorbereitet. Bürgermeister Bahn: Automatismen greifen.

Am Montag hat die Elbefähre in Aken noch Fahrzeuge übergesetzt. Am heutigen Dienstag um 17 Uhr ist damit vorerst Schluss.

Aken/MZ. - Dauerregen, störender Wind, nur zehn Grad plus und ein Pegel von 2,70 Metern: Es war noch alles normal am Übersetzer der Elbfähre von Aken nach Steutz. Gut zwei Stunden später hat sich die Lage verändert. Die Stadtwerke registrieren einen Anstieg des Pegels in Richtung drei Meter und kündigen die Einstellung des Fährbetriebes am heutigen Dienstag ab 17 Uhr an. „Leider können wir noch keine Prognose über die Dauer der Außerbetriebnahme abgeben“, erklärt Betriebsleiter Ronald Kulb in einer kurzen Pressemitteilung.