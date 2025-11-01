Landeszootag in Sachsen-Anhalt Eine Jahreskarte, 20 Einrichtungen kostenlos besuchen: Tierpark in Köthen beteiligt sich an landesweiter Aktion
Am Sonntag ist erstmals Landeszootag in Sachsen-Anhalt. Der Tierpark in Köthen ist auch dabei. Wer eine Jahreskarte hat, kann an diesem Tag auch andere kostenlos besuchen. Diese Einrichtungen sind dabei.
Köthen/MZ/sgr. - Am ersten Landeszootag in Sachsen-Anhalt beteiligt sich auch der Tierpark in Köthen. An diesem Sonntag, 2. November, öffnet das beliebte Ausflugsziel in der Fasanerie seine Türen von 9 bis 16 Uhr.