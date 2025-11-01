Landeszootag in Sachsen-Anhalt Eine Jahreskarte, 20 Einrichtungen kostenlos besuchen: Tierpark in Köthen beteiligt sich an landesweiter Aktion

Am Sonntag ist erstmals Landeszootag in Sachsen-Anhalt. Der Tierpark in Köthen ist auch dabei. Wer eine Jahreskarte hat, kann an diesem Tag auch andere kostenlos besuchen. Diese Einrichtungen sind dabei.