Neue Bewohner Zuwachs für Südamerika-WG: So halten die Gürteltiere das Tierpark-Team in Köthen auf Trab

In der Südamerika-WG des Tierparks in Köthen leben nun auch Sechsbinden-Gürteltiere. Sie haben innerhalb eines Tages dafür gesorgt, dass die Anlage umgestaltet werden musste.

Von Stefanie Greiner 31.10.2025, 09:00
Die Sechsbinden-Gürteltiere, auch Weißborsten-Gürteltiere genannt, sind tagsüber aktiv und damit für Besucher des Tierparks zu sehen.
Die Sechsbinden-Gürteltiere, auch Weißborsten-Gürteltiere genannt, sind tagsüber aktiv und damit für Besucher des Tierparks zu sehen. (Foto: Ute Nicklisch)

Köthen/MZ. - Die neuen Bewohner halten das Tierpark-Team um Michael Engelmann ordentlich auf Trab. „Sie arbeiten jeden Tag den Boden durch“, erzählt der Tierpark-Chef. „Das liegt in der Natur der Gürteltiere. Sie würden normalerweise unterirdische Bauten graben.“ Auch der erste Pflanzenbesatz ihrer Anlage musste schon dran glauben. Monsterae, Palmen, Fici. „Am nächsten Tag war alles ausgetopft und zerrupft.“