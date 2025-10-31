Der Ascherslebener Carneval Club Union eröffnet am 11. November auf dem Marktplatz seine neue Session. Tickets können ab sofort online gekauft werden.

Aschersleben/MZ/kwu - Am Dienstag, 11. November, ist es wieder soweit: Pünktlich um 11.11 Uhr eröffnen die Närrinnen, Narren und Karnevalsfreunde der Region die neue Karnevalssession. Auch der Ascherslebener Carneval Club (ACC) startet an diesem Tag traditionell auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in die närrische Zeit und lädt die Ascherslebener ab 10.30 Uhr zum gemeinsamen Feiern ein. Es ist die 58. Session für die Narren des ACC.

Auch der Online-Ticketverkauf für die Veranstaltungen des ACC bereits in vollem Gange. Karten für die beiden Karnevalssitzungen sowie die Weiberfastnacht im Bestehornhaus können ab sofort über die Webseite des Vereins unter www.acc-union.de oder www.tivents.com bestellt werden.

„Die Tickets eignen sich auch als Geschenkidee für die bevorstehende Weihnachtszeit“, schreibt der Verein auf seiner Facebook-Seite.