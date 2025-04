Am Osterwochenende Einbrecher stehlen Tresor aus „Penny“-Markt in Osternienburg - Schaden liegt bei 3.500 Euro

Kriminelle haben, vermutlich in der Nacht zu Ostermontag, einen Tresor aus dem „Penny“-Einkaufsmarkt in der Ernst-Thälmann-Straße in Osternienburg gestohlen.