Einem 53-Jährigen wird vorgeworfen, mehr als 80 Bilder und Videos mit kinderpornografischen Inhalten auf seinem Smartphone besessen zu haben. Nun verhandelt das Amtsgericht Köthen.

Köthen/MZ. - „Ich bekenne mich schuldig“, sagt ein 53-Jähriger vor dem Amtsgericht Köthen. Am Mittwoch wurde über seinen Fall verhandelt. Er soll im Jahr 2022 über 80 Dateien mit kinderpornografischem Material auf seinem Smartphone gespeichert haben. Doch das wird ihm nicht zum ersten Mal vorgeworfen: Vor einigen Jahren wurde er bereits mit über 1.000 solcher Bilder und Videos von der Polizei erwischt und anschließend zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ob nun wieder eine Bewährungsstrafe oder diesmal Haft für ihn in Betracht kommt, wurde am Gericht eingehend diskutiert.