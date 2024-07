Köthen/MZ. - Ein paar frische Weintrauben als Appetit-Anreger, danach einen herzhaften Burrito und als Dessert selbstgemachtes Tiramisu? Für Hungrige aus Köthen und Umgebung lohnt sich der Gang in die Innenstadt, denn all diese und andere leckere Angebote gibt es zur Mittagszeit auf dem Marktplatz vor der Jakobskirche. Nicht immer allerdings: Imbiss-Wägen stehen dort zwar fast jeden Tag, doch vor allem am Donnerstag haben Marktbesucher eine besonders große Auswahl. Stand an Stand gibt es Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse, Bratwurst, mexikanische Küche oder auch fernöstliche Spezialitäten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.