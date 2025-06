Köthen/MZ. - Im Stadtgebiet von Köthen sind in den vergangenen Tagen an Einzelbäumen die Raupen des Eichenprozessionsspinners aufgetreten. Dies war an mehreren Eichen in der Nähe der Abenteuerwiese und an einem Baum auf dem Spielplatz in der Goethestraße der Fall sowie an einigen Bäumen auf der Landwiese, teilte die Pressestelle der Stadtverwaltung am Mittwoch mit.

