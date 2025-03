Neuer Edeka in Köthen Zwei Monate ohne Edeka in Köthen: So begründet die Konzern-Zentrale die Pause bis zur Neueröffnung

Die Arbeiten am neuen Edeka-Markt in Köthen gehen zügig voran. Die Gewerke im Innenausbau geben sich die Klinke in die Hand. Wann die Eröffnung geplant ist.