Aken/MZ. - Normalerweise werden in diesen Tagen in der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken bereits Tische und Stühle gerückt, die Bohnerbesen geschwungen und alle Klinken und Fenster noch einmal fein säuberlich geputzt. Denn am letzten Wochenende steht normalerweise die Wirtschafts- und Berufsfindungsmesse in den Räumen der Bildungseinrichtung an. Doch in diesem Jahr ist keine Spur von Hektik und Betriebsamkeit zu verspüren. Warum auch? „Die achte Auflage der Messe findet erst am 8. Februar statt. Die zeitigen Winterferien haben uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Petra Bischoff vom Organisationsstab.

