Das Kinder- und Jugendheim „Arche“ in Köthen freut sich über ein nagelneues Gewächshaus, das auch in der kälteren Jahreszeit weiter bewirtschaftet werden soll.

Durch Spende ermöglicht: Kinder- und Jugendheim „Arche“ in Köthen hat jetzt ein Gewächshaus

Im Kinder- und Jugendheim „Arche“ in Köthen leben viele junge Hobbygärtner.

Köthen/MZ. - Die Tomaten leuchten rot – wenn es danach geht, müsste das nagelneue Gewächshaus im Garten der „Arche“ schon eine Weile stehen. Die Pflanzen, lüftet Titus Linke ein bis dato gut gehütetes Geheimnis, sind zuvor bei guter Pflege schon in Kübeln herangezogen worden. Denn im Köthener Kinder- und Jugendheim, weiß dessen Leiter, wird leidenschaftlich gern im Garten gearbeitet.