Dreister Diebstahl an Supermarkt in Aken - 86-Jährige wird Tasche vom Beifahrersitz gestohlen

Aken/MZ - Diebe haben eine 86-Jährige am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in Aken auf besonders dreiste Weise bestohlen.

Nach der Beendigung ihrer Einkäufe in einem Supermarkt in der Dessauer Landstraße hatte die 86-Jährige die Waren in ihrem Pkw Opel deponiert, den sie auf dem angrenzenden Parkplatz abgestellt hatte. Außerdem legte sie ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz ab. Im Anschluss daran brachte sie den Einkaufswagen zurück.

Für die kurze Zeit ihrer Abwesenheit vom Fahrzeug hatte sie es nicht verschlossen. Diesen Moment nutzten offenbar unbekannte Täter aus und stahlen die Handtasche. In dieser befand sich eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten, Geldkarten und einer Bargeldsumme im oberen zweistelligen Bereich.