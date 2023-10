Familienleben in Sachsen-Anhalt Drei- und Vier-Raum-Wohnungen sind begehrt in Köthen

Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme unter fast 12.000 Bürgern in Sachsen-Anhalt zeigen erhebliche Mängel in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens. Wie es mit dem Wohnungsmarkt in Köthen und Umgebung für Familien und Senioren aussieht.