Stadt Köthen plant, mit Hilfe von 500.000 Euro der EU umzubauen und zu Altbauten abzureißen. Kritiker zweifeln, ob die Summe für 220 Einwohner gut angelegt ist.

Dorfgemeinschaftshaus Löbnitz soll für viel Geld saniert werden – ist das gerechtfertigt?

Das Dach des Gebäudes rechts war 2011 durch Hagel beschädigt und neu gedeckt worden. Nun soll es, wie die Anbauten, abgerissen werden.

Köthen/MZ. - Ein leerstehendes Mehrfamilienhaus, in dem Zwischendecken durchhängen, eine Heizung, die immer wieder ausfällt und Räume, in denen es schimmelig riecht – das Dorfgemeinschaftshaus in Köthens Ortsteil Löbnitz an der Linde ist alles andere als vorzeigbar.