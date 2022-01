Diebstahl statt Unterricht: 17-Jähriger bricht am frühen Morgen in Köthener Schule ein

Köthen/MZ - Am frühen Mittwochmorgen ist es zu einem Einbruch in eine im Umbau befindliche Schule in Köthen gekommen. Der Wachdienst hat gegen 5 Uhr einen 17-Jährigen auf dem Gelände „Am Wasserturm“ aufgegriffen. Er soll sich mit zwei weiteren männlichen Personen Zutritt verschafft haben, um sich auf der Baustelle nach Werkzeug umzusehen.

Seine zwei Begleiter flüchteten fußläufig in Richtung Lohmannstraße.