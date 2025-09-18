Eltern fragen zum Neubau der Ratkeschule, Stadträte wollen Bau-Varianten für Feuerwehrdepot sehen, Flugsportverein braucht ein neues Gelände – im Stadtrat prallten die Meinungen aufeinander.

Kinder sitzen in einem Raum der Ratke-Grundschule in der Hugo-Junkers-Straße. Wie lange sie noch im Altbau unterrichtet werden, ist unklar.

Köthen/MZ. - Die geplanten Millionen-Investitionen der Stadt Köthen sorgen für enormen Handlungsdruck in Stadtverwaltung und Rat. Es geht um ein neues Feuerwehrdepot (9,1 Millionen Euro), um einen Neubau der Grundschule Wolfgang Ratke, um ein Kultur- und Sportzentrum nebst Stadion in der Rüsternbreite (32,3 Millionen Euro) und um die Erschließung des Industrieparks an der B183 (5,5 Millionen Euro).