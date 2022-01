Das waren 2021 die beliebtesten Baby-Namen in Köthen

Köthen/MZ - Emilia und Finn/Fynn. Das sind die beliebtesten Vornamen für Babys des Jahres 2021, die in der Helios-Klinik in Köthen geboren wurden. „Hauptsache gesund – das ist der wichtigste Wunsch, den alle Eltern für ihr Baby haben“, heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses. „Auch wichtig: die Wahl des Vornamens. Hier die richtige Entscheidung zu treffen, ist meist gar nicht so einfach.“ Der Name begleite einen Menschen schließlich sein Leben lang und sollte daher nicht nur gefallen, sondern auch zum Kind passen.

„Auch in diesem Jahr haben wir wieder recherchiert, welche Vornamen für Mädchen und Jungen bei uns in der Klinik am häufigsten gewählt wurden“, sagt Carolin Uhl, Klinikgeschäftsführerin der Helios-Klinik Köthen. Bei den Mädchen liegt Emilia auf Platz eins, gefolgt von Johanna auf Platz zwei, Lina auf Platz drei, Mia auf Platz vier und Sophie auf Platz fünf. Bei den Jungen sind es Finn/Fynn auf Platz eins, Emil auf Platz zwei, Leon auf Platz drei, Max auf Platz vier und Theo auf Platz fünf.

468 Babys wurden 2021 in der Helios-Klinik in Köthen geboren. Es waren 235 Jungen und 233 Mädchen. „Wir sind sehr stolz, dass wir auch in diesem Jahr mit über 450 Geburten so gute Geburtenzahlen verzeichnen konnten“, sagt Dipl.-Med. Heidemarie Thiele, Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe. „Unsere Abteilung für Geburtshilfe wird vor allem wegen der kompetenten Betreuung und der familienfreundlichen sowie modernen Atmosphäre mit den zwei modernen Kreißsälen sehr geschätzt.“

Die Liste der beliebtesten Vornamen führten in Dessau-Roßlau Emma bei den Mädchen und Emil bei den Jungen an. Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei den Mädchen Charlotte und Maria, bei den Jungen Theo und Luca.