Bürgeramt vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld bleiben einen Tag geschlossen

Köthen/MZ - Am Mittwoch, 3. November, bleibt das Bürgeramt der Landkreisverwaltung Anhalt-Bitterfeld an den Standorten Köthen (Foto), Bitterfeld und Zerbst aus betrieblichen Gründen ganztägig geschlossen. Das gab der Landkreis in einer Pressemitteilung bekannt. Am Donnerstag, 4. November, ist dann wieder wie gewohnt von 8.30 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 5. November, von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet.Foto: Ute NicklischKontakt zum Bürgerbüro in Köthen, Marktplatz 2, ist telefonisch möglich unter der Rufnummer 03496/70 04 31.