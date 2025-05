Ein Motorradfahrer stürzt auf die Straße – er trägt keinen Helm. Der Mann stirbt noch an der Unfallstelle.

45-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Bautzen

Bautzen - Ein 45 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bautzen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 45-Jährige am Donnerstagabend ohne Helm unterwegs. Er stürzte ohne Fremdeinwirkung auf die Straße und verstarb noch an der Unfallstelle.