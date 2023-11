Handel in Köthen Bremst die Inflation das Weihnachtsgeschäft? Händler in Köthen geben die Hoffnung nicht auf

In weniger als einem Monat ist Weihnachten und damit wieder Zeit, sich zu beschenken. Die MZ sprach in Köthen mit Kunden und Händlern, welche Folgen die gestiegenen Preise haben könnten und wo man sparen will.