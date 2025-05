Feuerwehreinsatz in Gröbzig Brand in einer Lagerhalle: Zeugen sehen Jungen davonrennen - Wer kann Hinweise geben?

Nach einem Feuer in Gröbzig am Montagabend bittet die Polizei in Köthen um Hinweise. Zeugen hatten mehrere Kinder im Alter von etwa zehn Jahren am Brandort gesehen.