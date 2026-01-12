BMW überholt auf winterlicher B185 ein Polizeiauto - und kommt dabei von der Fahrbahn ab

Köthen/MZ. - Einen Unfall aus der Kategorie „Schneller als die Polizei erlaubt“ hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gemeldet. Ereignet hat sich dieser am Sonnabend gegen 8.10 Uhr auf der B 185 zwischen Rosefeld und Porst aufgrund winterglatter und verschneiter Fahrbahn ein Verkehrsunfall.

Der 35-jährige Fahrzeugführer eines BMW hatte dort ein Einsatzfahrzeug der Polizei überholt und war dabei nach links von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge kollidierte das Fahrzeug noch mit einem Leitpfosten und rutschte in den Graben. Es entstand Sachschaden, der nicht näher beziffert wurde. Verletzt wurde niemand. Die Polizei stoppte, nahm den Unfall auf, den Fahrzeugführer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.