Stadt Südliches Anhalt in Anhalt-Bitterfeld „Birgt massive Verschlechterung“: Vorentwurf für Flächennutzungsplan der Stadt Südliches Anhalt fällt im Stadtrat durch

Stadträte im Südlichen Anhalt beklagen Lücken im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes. Was steht eigentlich in so einem Plan und wie geht es weiter?