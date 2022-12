Big Band plant in Gröbzig ein weihnachtliches Konzert im Swing-Stil

Ein weihnachtliches Konzert findet am Sonntag um 15 Uhr in Gröbzig statt.

Die rund 15-köpfige Big Band Gröbzig ist in den 1990er Jahren hervorgegangen aus dem Jugendblasorchester, hier ist sie bei einem Konzert in der Kirche in Gröbzig zu sehen.

Gröbzig /MZ -

Die Big Band Gröbzig, in den 1990er Jahren hervorgegangen aus dem Jugendblasorchester, werde „amerikanische Weihnachtslieder im Swing-Stil und deutsche Weihnachtslieder spielen“, kündigte Sängerin Silke Christin Lieder-Schulze an. Karten gibt es bei „Blumen Kreativ“ und in der Stadtbäckerei in Gröbzig sowie im Blumengeschäft Kistner in Edderitz. Einlass zum Konzert ist ab 14 Uhr.

In der 18-köpfigen Big Band wird Posaune, Trompete, Saxofon, Schlagzeug, Gitarre und Keyboard gespielt, letzteres vom langjährigen Leiter Dieter Becker.