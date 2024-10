Auf dem Gelände der Pergande-Unternehmensgruppe in Weißandt-Gölzau hat es am Freitagvormittag gebrannt.

Big Bag gerät in Brand: Feuerwehr muss Brand bei Pergande in Weißandt-Gölzau löschen

Weissandt-Gölzau/MZ. - Auf dem Gelände der Pergande-Unternehmensgruppe in Weißandt-Gölzau hat es am Freitagvormittag gebrannt. Das sei der Polizei am 11. Oktober gegen halb elf gemeldet worden, informiert das Anhalt-Bitterfelder Revier am Sonntag.

Während der Reinigungsarbeiten, heißt es, sei ein größeres Lagerbehältnis, sogenannte Big Bags, in Brand geraten. Die alarmierte Feuerwehr habe das Feuer gelöscht. Die Schadenshöhe sei noch nicht bekannt.