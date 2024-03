Baugerüst am Halleschen Turm in Köthen - Stadt lässt undichte Stellen beseitigen

Köthen/MZ/sgr. - Ein Baugerüst umhüllt seit wenigen Tagen den Halleschen Turm in Köthen.

„Aktuell wird die Kupfereindeckung des Turms repariert, weil es an einigen Stellen hineinregnet und so nasse und tropfende Stellen in der Dachschalung entstehen“, teilt Jens Niemand vom Ratsbüro der Stadt Köthen auf MZ-Nachfrage mit. Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma seien damit beauftragt worden, die undichten Stellen in der Abdeckung zu suchen und zu beseitigen.

Die Arbeiten sollen ihm zufolge aber – inklusive der Demontage des Gerüstes – maximal vier Wochen dauern. Abhängig sei das natürlich von der Witterung, merkt der Mitarbeiter der Stadtverwaltung an.

Vor einem knappen halben Jahr war der Magdeburger Turm in Köthen eingerüstet. Hier wurden die alten Taubennetze in den Öffnungen der Haube des Turms durch Gitter ersetzt, damit Tauben nicht ins Innere gelangen. In diesem Zuge wurden außerdem Sturmschäden beseitigt.