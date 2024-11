Eine Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen gab es in Köthen. Ein Pkw-Fahrer ist bekifft und wandert in den Knast.

Polizei in Köthen schnappt zu

Köthen/MZ - Im Dunkel der Nacht fühlte er sich sicher. Damit, dass auch in tiefster Dunkelheit Polizeibeamte in Köthen unterwegs sein könnten, die für Recht und Ordnung sorgen, hatte er ganz offensichtlich nicht gerechnet. Und so hatte eine ganz normale Verkehrskontrolle weitreichende Folgen.