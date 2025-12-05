Aufruf des Soroptimist Club und der Stadt Aken wird gehört: Hunderte bei Pflanzaktion für Schulwald

Der Akener Schulwald wurde im Jahr 2021 ins Leben gerufen - als Antwort auf die dramatischen Waldschäden im Akener Stadtwald.

Aken/MZ. - Am vergangenen Wochenende fand im Akener Schulwald eine der größten Pflanzaktionen seit Beginn des Projekts statt. Wie die Stadt informierte, folgten rund 150 engagierte Helfer der Einladung der Initiatorinnen des Soroptimist International Club Dessau-Wörlitz und der Stadt Aken – und machten die Aktion zu einem echten Gemeinschaftserlebnis.

Dramatische Waldschäden

Der Akener Schulwald wurde im Jahr 2021 ins Leben gerufen, als Antwort auf die dramatischen Waldschäden im Akener Stadtwald, die durch langanhaltende Trockenheit und Hitze entstanden waren. Große Teile der alten Baumbestände waren abgestorben. Es wurde deutlich, dass gemeinschaftliches Handeln notwendig ist, um den Wald langfristig zu erhalten. Die Initiative ging maßgeblich vom Soroptimist International Club Dessau-Wörlitz aus, der mit großem Engagement Spendengelder sammelte, Pflanzaktionen organisierte und die Idee eines nachhaltigen Lern- und Naturraums entwickelte.

Gemeinsam mit der Stadt Aken, zahlreichen Sponsoren, Schulen und Freiwilligen wurde ein Ort geschaffen, an dem ökologisches Bewusstsein, praktische Umweltbildung und bürgerschaftlicher Zusammenhalt Hand in Hand gehen. Der Schulwald steht seither als lebendiges Symbol für Zukunftsverantwortung und gemeinschaftliche Stärke.

Unter den Teilnehmenden der diesjährigen Pflanzaktion befanden sich zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte, Mitglieder des Seniorenbeirates und des Jugendbeirates, viele Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der Sponsoren. Auch Helferinnen der Grundschule „Werner Nolopp“ und ein engagiertes Team des Akener Hortes waren tatkräftig dabei und brachten sich mit großem Einsatz ein. Ein besonders schöner Aspekt der diesjährigen Pflanzaktion war die starke Beteiligung zahlreicher Familien. Viele Eltern brachten ihre Kinder mit, um gemeinsam Bäume zu pflanzen.

Der Schulwald verfolgt das Ziel, bereits die jüngsten Akener für Natur, Klimaschutz und den sorgsamen Umgang mit Ressourcen zu sensibilisieren. Durch das aktive Mitmachen lernen Kinder unmittelbar, wie wichtig Aufforstung, Artenvielfalt und der Schutz unseres Lebensraums sind. Die Begeisterung und Energie der jungen Helferinnen und Helfer prägten die Aktion sichtbar.

1.000 Setzlinge gepflanzt

Trotz der gut vorbereiteten Fläche stellte der Boden die Helfenden vor eine besondere Herausforderung: Bereits ab einer Tiefe von etwa 20 Zentimetern war er ungewöhnlich hart und trocken. Das Ausheben der Pflanzlöcher erforderte viel Kraft und brachte viele Beteiligte ins Schwitzen. Doch die Mühe lohnte sich. Nach rund zwei Stunden waren alle 1.000 Setzlinge in der Erde.