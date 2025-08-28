weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Veterinäramt Anhalt-Bitterfeld: Aufregung um Polizeieinsatz in Radegast: Amt beschlagnahmt 26 Hunde einer Privatperson

Das Veterinäramt des Kreises Anhalt-Bitterfeld war in der vergangenen Woche in Radegast im Einsatz. Dort wurden 26 Hunde in Obhut genommen. Die Aktion ist Teil eines längeren Verfahrens. Was ist dazu bekannt?

Von Doreen Hoyer Aktualisiert: 28.08.2025, 10:56
Das Veterinäramt des Kreises Anhalt-Bitterfeld war in der vergangenen Woche in Radegast im Einsatz. (Symbolfoto: Sieler)

Radegast/MZ. - Eine anonyme Bürgerbeschwerde hat nach MZ-Informationen in der vergangenen Woche dazu geführt, dass das Veterinäramt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld eine Immobilie in Radegast kontrolliert hat.