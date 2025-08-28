Veterinäramt Anhalt-Bitterfeld Aufregung um Polizeieinsatz in Radegast: Amt beschlagnahmt 26 Hunde einer Privatperson
Das Veterinäramt des Kreises Anhalt-Bitterfeld war in der vergangenen Woche in Radegast im Einsatz. Dort wurden 26 Hunde in Obhut genommen. Die Aktion ist Teil eines längeren Verfahrens. Was ist dazu bekannt?
Aktualisiert: 28.08.2025, 10:56
Radegast/MZ. - Eine anonyme Bürgerbeschwerde hat nach MZ-Informationen in der vergangenen Woche dazu geführt, dass das Veterinäramt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld eine Immobilie in Radegast kontrolliert hat.