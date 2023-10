Firmen aus Köthen und Umgebung nutzen die Berufsmesse, um Jugendliche für einen Ausbildungsplatz zu begeistern. Was dafür nötig ist.

Berufsmesse in Köthen

Sebastian Lehmann, Anja Wendler und Alexander Geerhardt (von links) von der Firma Janssen GmbH & Co. KG erklären, welche Aufgaben im Bereich der Landschaftspflege das Unternehmen übernimmt.

Köthen/MZ - Draußen sein. Bei Wind und Wetter. Bäume verschneiden, Trassen freihalten, Grünflächen pflegen. Immer mehr junge Leute wollen genau das machen. „Vor drei, vier Jahren war das anders. Da wollten die Jugendlichen nicht raus“, erzählt Anja Wendler, die Leiterin der Personalentwicklung der Firma Janssen in Köthen. „Das hat sich extrem gewandelt. Die meisten Jugendlichen, die zu uns an den Stand kommen, sagen inzwischen: Wir möchten gern in der Natur arbeiten.“