Marvin Münstermann hat es von der Schulbühne in Sachsen-Anhalt zum größten Theaterspektakel Deutschlands geschafft. Im Hamburger Großmarkt spielt er im Harry-Potter-Universum mit – und ermöglicht einen Blick in die zauberhafte Welt hinter der Bühne.die Kulisse.

Auf der Bühne von „Harry Potter“: Marvin Münstermann aus Köthen lebt seinen magischen Traum in Hamburg

„Ein Ritual habe ich eigentlich nicht“, sagt Marvin Münstermann. Der 35-Jährige steht in der Schneiderei des Theaters am Großmarkt in Hamburg. Gerade wurde er dort von Dresserin Anna Seevogel angekleidet. Der Schauspieler trägt einen maßangefertigten Tweed-Anzug, auf dem Kopf einen Bowler Hat, von der Weste baumelt eine Taschenuhr. „Was ich immer mache, wenn ich den Sprechenden Hut spiele: Ich ziehe die Taschenuhr auf“, sagt der gebürtige Köthener und schraubt an seinem tickenden Begleiter.