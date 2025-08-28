Nur wenige Asylbewerber haben im Landkreis Anhalt-Bitterfeld bislang die Arbeitsangebote angenommen. Das hat manchmal ganz praktische Gründe. Die Kommunen klagen zudem über einen hohen Betreuungsaufwand.

Kommunen in Anhalt-Bitterfeld bieten Jobs für Asylbewerber an - Warum der Erfolg überschaubar ist

Abbas Najafi aus dem Irak war der erste Asylbewerber, der für eine Kommune von Anhalt-Bitterfeld eine Arbeit aufgenommen hat.

Köthen/MZ. - Die Fraktion der AfD wird in der Sitzung des Kreistages von Anhalt-Bitterfeld am Donnerstag, 28. August, in Köthen erneut versuchen, mit ihrem Antrag „Arbeitspflicht für Asylbewerber umsetzen“ durchzukommen. Landrat Andy Grabner (CDU) wird wie bereits im Kreis- und Finanzausschuss letzte Woche dagegen halten und beantragen, das AfD-Anliegen ohne Sachdebatte von der Tagesordnung zu nehmen.