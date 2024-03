Ahmed Siam hat zum 1. März 2024 die Praxis von Dr. Martin Möckel in der Magdeburger Straße 54 in Köthen übernommen. Es ist nicht die einzige Neuerung.

Arzt der Helios-Klinik übernimmt Praxis in Köthen - Angebot im MVZ in Köthen wird erweitert

Köthen/MZ. - Ahmed Siam hat zum 1. März 2024 die Praxis von Dr. Martin Möckel in der Magdeburger Straße 54 in Köthen übernommen.

Wie die Helios-Klinik in einer Pressemitteilung informiert, führt er die Praxis als Orthopäde und Unfallchirurg weiterund ist nicht mehr im Bereich der Allgemeinchirurgie aktiv. Der Schwerpunkt der Praxis ist die Wirbelsäulen-Orthopädie, wobei das gesamte Spektrum der Orthopädie und Unfallchirurgie abgedeckt werde.

Er bleibe der Helios-Klinik in Köthen, in der er seit Anfang 2018 tätig ist, erhalten und operiert weiterhin zwei Mal pro Woche in seinem angestammten Fachbereich der Orthopädie und Unfallchirurgie, heißt es.

Die Sprechzeiten in der Praxis von Ahmed Siam sind am Montag in der Zeit von 13 bis 16 Uhr (offene Sprechstunde), am Dienstag und Donnerstag von 11 bis 18 Uhr, am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr (offene Sprechstunde) und am Freitag von 8 bis 12 Uhr.

Außerdem erweitert Dr. med. Matthias Engelmann, wie die Pressestelle der Helios-Klinik erklärt, bereits seit Januar diesen Jahres den orthopädischen und unfallchirurgischen Fachbereich des Medizinischen Versorgungszentrums in Köthen. Sein Leistungsspektrum umfasse die Behandlung von Erkrankungen des gesamten Bewegungsapparates.

Der Schwerpunkt des Mediziners liege in der rekonstruktiven und gelenkerhaltenden Diagnostik und Therapie des Kniegelenks, einschließlich Endoprothetik und Umstellungsosteotomien bei Achsfehlstellungen. Zudem betreut Matthias Engelmann Patienten mit sportorthopädischen und sporttraumatologischen Krankheitsbildern bei der Wiederherstellung ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit, ist der Mitteilung zu entnehmen.

Operative Eingriffe, die einen stationären Aufenthalt erfordern, würden in enger Kooperation mit der Helios-Klinik Köthen erfolgen. Patienten profitierten dabei von kurzen Wegen und der guten Vernetzung untereinander, heißt es. Termine können telefonisch oder online vereinbart werden.

Matthias Engelmann bietet in seiner Praxis (Hallesche Straße 29) folgende Sprechzeiten an: Montag von 7.30 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15.30 Uhr, Dienstag von 8 bis 12 Uhr sowie von 13.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch von 7.30 bis 13.30 Uhr, Donnerstag von 7 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr.