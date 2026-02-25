Die Fronten im Gemeinderat des Osternienburger Landes sind verhärtet. Ein Vorfall im Dezember führt dazu, dass Fraktionsvorsitzende nun auf einen respektvollen Umgang drängen.

Ärger im Osternienburger Land: AfD-Kritik am Amtsblatt führt zu Reibereien im Gemeinderat

Am Donnerstag tagt der Gemeinderat das nächste Mal.

Osternienburg/MZ. - Befindlichkeiten und Nebensächlichkeiten bestimmen zunehmend die Debatte im Gemeinderat des Osternienburger Landes. Diese Woche Donnerstag kommt das Gremium in Osternienburg zu seiner nächsten Sitzung zusammen, wobei sich schon vorher ein neues Konfliktpotenzial andeutet.