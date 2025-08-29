Vor der Stadtratsitzung in Weißandt-Gölzau haben Bürger für das Wärmenetz protestiert. Die Debatte selbst geriet emotional. Die Abstimmung war knapp.

Applaus und Hohngelächter - So hat der Stadtrat Südliches Anhalt über das geplante Wärmenetz entschieden

Einige der Demonstranten machten ihre Haltung am Mittwochabend auch mit Plakaten deutlich, die sie zur Stadtratsitzung mitgebracht hatten.

Weissandt-Gölzau/MZ. - Man braucht keine Brille, um zu erkennen, worum es geht. „Ja zum Wärmenetz“, steht in großen Lettern auf einem der Plakate. „Bürgerwille statt Willkür Abgeordneter“ lautet ein anderer Slogan. Im Vorfeld der Stadtratssitzung Südliches Anhalt hatten sich am Mittwochabend schätzungsweise 80 bis 100 Bürger am Gemeindezentrum Weißandt-Gölzau versammelt, um zu demonstrieren.