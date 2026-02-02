Anhalt-Bitterfeld hat einen Haushalt beschlossen. Die Kreisumlage wird weniger erhöht als geplant. Die Unzufrieden ist trotzdem groß.

Köthen/MZ. - Kurzzeitig musste am Donnerstagabend noch einmal um den Beschluss des Haushaltes 2026 für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld gebangt werden. Aber nicht wegen unüberbrückbarer Differenzen zwischen den Fraktionen, sondern weil das Wetter einigen die Anreise „verschneite“. Als Kreistagsvorsitzender Veit Wolpert (FDP) dann signalisiert bekam, dass Beschlussfähigkeit besteht, stieg er in die Sitzung ein, an deren Ende ein beschlossener Haushalt stand.