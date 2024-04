Angelika Weiz & Friends kommen - Sonderkonzert von „Woman in Jazz“ findet in Köthen statt

Köthen/MZ. - Angelika Weiz ist eine Ikone der Soul-, Blues- & Jazzszene. Am Freitag, 19. April, ist die Sängerin um 19.30 Uhr im Rahmen eines Sonderkonzertes des 19. Festivals „Woman in Jazz“ im Köthener Veranstaltungszentrum zu erleben.

Die aus Thüringen stammende Künstlerin sang bei Günther Fischer, arbeitete mit Komponist und Keyboarder Wolfgang „Fiedel“ Fiedler in den Projekten „Fusion“, „Good Vibrations“ und „Loud People“ zusammen und veröffentlichte mit ihm die Alben „Heimat“ und „Free“. In den späten 1980ern wurde sie zur beliebtesten Jazzsängerin der DDR gewählt.

In ihren Bands sang sie in englischer Sprache, was für die offizielle Kulturpolitik nur schwer zu „ertragen“ war. Ihr Engagement für die Natur, dokumentiert in der eigenen Interpretation des Pionierliedes „Unsere Heimat“, tat ein übriges. Die „Amiga“-Platte mit diesem Lied und ihrem englischsprachigen Repertoire veröffentlichte sie selbst, als es die DDR schon gar nicht mehr gab. Tourneen führten sie durch ganz Europa und Südamerika. Später tourte sie mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg.

Seit 2017 gibt es das Projekt „Angelika Weiz & Friends“. An der Seite von Geli Weiz haben sich mit Carly Quiroz, Charlie Eitner, Simon Pauli und Daniel „Topo“ Gioia angesagte Musiker der Szene in einer deutsch-argentinischen Band versammelt.

Musikalischer Kopf der „Friends“ ist Charlie Eitner, einer der vielseitigsten Jazz-Gitarristen Europas, der mit seinem Spiel sowohl im Jazz, Rock, Blues aber auch in Klassik und Latin-Musik zu Hause ist. Stationen seiner musikalischen Karriere waren die Bands „Fusion“, „Unit“ und „Splash“. Die beiden argentinischen Musikern Carly Quiroz und Daniel „Topo“ Gioia geben dieser Band eine besondere rhythmische Essenz.

Gioia ist der angesagteste Perkussionist der Berliner Musikszene. Ein Virtuose, der mit seinem kreativen und einfühlsamen Spiel bereits über 300 Plattenproduktionen bereichert hat. Am Bass spielt Simon Pauli, der bereits Jocelyn B. Smith, Veronika Fischer, Gitte Haenning, Ultraviolet, Cherno Jobatey und Dirk Michaelis auf der Bühne begleitet hat.

Karten gibt es im Vorverkauf unter www.schlosskoethen.de.